Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 30 ноября 2024Россия

Около 20 беспилотников попытались атаковать российский регион за сутки

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке около 20 БПЛА ВСУ за сутки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Около 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины попытались атаковать Белгородскую область за минувшие сутки. Это следует из сводки, которую опубликовал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, в Белгородском районе ВСУ выпустили 10 и 6 беспилотников снарядов по поселкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Вергилевка, Красный Хутор и Петровка. Четыре дрона сбили средства противовоздушной обороны. В Малиновке пострадали два мирных жителя. Кроме того, в Борисовском районе атакой БПЛА поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское. А в хуторе Климовое летательный аппарат сбросил несколько взрывных устройств, повредив два частных дома.

«В Грайворонском муниципальном округе село Замостье атаковано одним дроном-камикадзе. По селу Новостроевка-Вторая выпущено 8 боеприпасов в ходе одного обстрела. Последствий нет», — написал Гладков.

Он добавил, что в Краснояружском районе ВСУ атаковали села Вязовое, Графовка, Колотиловка и Поповка при помощи снаряда и семи беспилотников, два из которых сбили. Обошлось без разрушений.

Также под удар попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, которые подверглись атакам трех беспилотников. Два летательных аппарата сбили.

Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении в ночь на 30 ноября 11 дронов над двумя регионами. Восемь беспилотников сбили в Белгородской области, еще три — над Черным морем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан

      В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Дагестан

      На Западе назвали бесстыдными слова Джонсона о России

      Около 20 беспилотников попытались атаковать российский регион за сутки

      В МИД Турции призвали услышать слова Путина о ядерном оружии

      В Европе признали бедственное положение и неспособность дать отпор

      Маск описал действия Великобритании словом «отвратительно»

      Стало известно об ударе по прибывшему на Украину составу с ATACMS и Storm Shadow

      Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

      Россиянин пришел на первое свидание с женщиной и расправился с ее сыном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше