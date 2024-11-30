Около 20 беспилотников попытались атаковать российский регион за сутки

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке около 20 БПЛА ВСУ за сутки

Около 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины попытались атаковать Белгородскую область за минувшие сутки. Это следует из сводки, которую опубликовал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, в Белгородском районе ВСУ выпустили 10 и 6 беспилотников снарядов по поселкам Малиновка и Октябрьский, сёлам Вергилевка, Красный Хутор и Петровка. Четыре дрона сбили средства противовоздушной обороны. В Малиновке пострадали два мирных жителя. Кроме того, в Борисовском районе атакой БПЛА поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия в селе Грузское. А в хуторе Климовое летательный аппарат сбросил несколько взрывных устройств, повредив два частных дома.

«В Грайворонском муниципальном округе село Замостье атаковано одним дроном-камикадзе. По селу Новостроевка-Вторая выпущено 8 боеприпасов в ходе одного обстрела. Последствий нет», — написал Гладков.

Он добавил, что в Краснояружском районе ВСУ атаковали села Вязовое, Графовка, Колотиловка и Поповка при помощи снаряда и семи беспилотников, два из которых сбили. Обошлось без разрушений.

Также под удар попали город Шебекино и село Новая Таволжанка, которые подверглись атакам трех беспилотников. Два летательных аппарата сбили.

Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении в ночь на 30 ноября 11 дронов над двумя регионами. Восемь беспилотников сбили в Белгородской области, еще три — над Черным морем.