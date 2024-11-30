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02:59, 30 ноября 2024Силовые структуры

ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы

Mash: ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

В московском клубе Arma устроил рейд ОМОН, сообщает Mash.

Там проходила вечеринка. Людям сказали сесть на пол, некоторых досмотрели. Рейд прошел и другом клубе — Mono. Причина визитов силовиков неизвестна.

Arma раньше назывался Mutabor. Именно там прошла «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой в ночь на 21 декабря 2023 года. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. После того как кадры с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и другие знаменитые участники вечеринки лишились рекламных контрактов и эфирного времени. Также блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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