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13:53, 30 ноября 2024Путешествия

Опоздавший на регистрацию пассажир самолета ударил сотрудника аэропорта и попал на видео

Опоздавший на регистрацию пассажир ударил сотрудника аэропорта в Малайзии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Опоздавший на регистрацию пассажир самолета ударил сотрудника аэропорта в Куала-Лумпуре, Малайзия, и попал на видео. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел 10 ноября. Мужчина не успел на регистрацию и начал спорить с сотрудником авиагавани. На записи, сделанной очевидцем, видно, как разгневанный пассажир бьет кулаком в лицо работника аэропорта. Вскоре после этого их разняла охрана.

Известно, что обвинения ему пока не предъявили. Пострадавший отделался легкой травмой.

Ранее пьяный пассажир избил охранника в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент попал на видео. Разозлившийся путешественник напал на одного из сотрудников службы безопасности, сломал ему нос и травмировал голову.

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