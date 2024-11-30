По делу бывшего адвоката Пашаева допросили его жену

По делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева допросили его жену

По делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, допросили его жену. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что из квартиры юриста изъяты денежные средства, сумма которых не превышает 100 тысяч рублей.

Ранее Московский гарнизонный военный суд продлил срок содержания Пашаева под стражей до 15 января.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом получил от «королевы марафонов» Елены Блиновской и ее супруга Алексея 45 миллионов рублей, пообещав прекратить уголовное преследование по их делу.

Пашаева также подозревают в ряде афер в зоне специальной военной операции. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская Тишина».