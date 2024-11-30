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15:18, 30 ноября 2024Интернет и СМИ

Поперечный получил штраф за дискредитацию армии и описал это одной фразой

Комик Поперечный описал штраф за дискредитацию армии фразой «впаяли второе дело»
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: @spoontamer

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) сообщил о новом штрафе за дискредитацию армии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Когда тебя сделали иноагентом и впаяли уже второе административное дело, а ты просто чиловый парень, который шутит шутки и снимает прикольные видео на YouTube», — написал комик на своей странице. Поперечный переделал популярную в последнее время фразу про «чилового парня».

22 ноября Тверской суд Москвы оштрафовал Данилу Поперечного за дискредитацию Российской армии. Комика признали виновным в нарушении части 1 статьи 20.3.3. Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет 50 тысяч рублей.

Сейчас Поперечный проживает в США вместе с девушкой. Его признали иноагентом 8 ноября.

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