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11:25, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Комика Поперечного оштрафовали за дискредитацию Российской армии

Суд Москвы оштрафовал комика Данилу Поперечного за дискредитацию армии России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тверской суд Москвы оштрафовал известного стендап-комика Данилу Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Поперечного признали виновным в нарушении части 1 статьи 20.3.3. Кодекса об административных правонарушениях. Его обвинили в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан.

Суд назначил Поперечному административный штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что комик не признал вину в дискредитации армии России. Его представитель попросила прекратить дело, так как его срок давности истек.

До этого сообщалось, что Поперечный подал жалобу на отказ суда исключить его из реестра иностранных агентов. Заявление комика поступило в Замоскворецкий суд 8 ноября.

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