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12:46, 30 ноября 2024Силовые структуры

Посетитель ночного клуба выстрелил в администратора заведения из-за депозита

Посетитель ночного клуба в Москве выстрелил в администратора из-за депозита
Семен Александров (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Посетитель ночного клуба в Москве на улице Ивана Франко выстрелил в администратора заведения из-за просьбы внести депозит. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что между 35-летним ранее судимым посетителем и администратором произошел конфликт, в ходе которого мужчина произвел два выстрела из травматического пистолета, после чего скрылся, а пострадавший госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на территории Подмосковья, изъяли и направили на экспертизу оружие, из которого были воспроизведены выстрелы. По данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее 37-летний житель Москвы избил бейсбольной битой знакомого после приглашения пожить у себя. Сообщается, что задержанный мог забрать у приглашенного гостя семь тысяч рублей и мобильный телефон. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. Нападавшего задержали по статье «разбой».

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