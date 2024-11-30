Посетитель ночного клуба выстрелил в администратора заведения из-за депозита

Посетитель ночного клуба в Москве выстрелил в администратора из-за депозита

Посетитель ночного клуба в Москве на улице Ивана Франко выстрелил в администратора заведения из-за просьбы внести депозит. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что между 35-летним ранее судимым посетителем и администратором произошел конфликт, в ходе которого мужчина произвел два выстрела из травматического пистолета, после чего скрылся, а пострадавший госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на территории Подмосковья, изъяли и направили на экспертизу оружие, из которого были воспроизведены выстрелы. По данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее 37-летний житель Москвы избил бейсбольной битой знакомого после приглашения пожить у себя. Сообщается, что задержанный мог забрать у приглашенного гостя семь тысяч рублей и мобильный телефон. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. Нападавшего задержали по статье «разбой».