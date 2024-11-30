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17:32, 30 ноября 2024Мир

Посол Германии отказался считать размещение американских ракет признаком эскалации

Посол Ламбсдорфф: размещение ракет США в Германии не признак эскалации
Семен Александров (редактор)

Фото: Christian Charisius / dpa / Globallookpress.com

Решение разместить американские ракеты средней дальности в Германии не является признаком эскалации. Об этом заявил посол ФРГ в России Александр Ламбсдорфф, сообщает РБК.

По его словам, такое решение было принято «не в вакууме». Дипломат подчеркнул, Германии необходимо иметь возможность получить средства сдерживания, для чего и необходимо размещение ракет США на ее территории.

Немецкий посол отметил, что ФРГ хотела бы вернуться к диалогу о контроле над вооружениями или даже о разоружении, но сейчас это не позволяет ни военная, ни политическая ситуация.

Ранее Ламбсдорфф рассказал, что в недавнем телефонном разговоре между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным глава немецкого правительства просил российского лидера не следовать «жестокой логике войны». Дипломат заявил, что Германия придерживается последовательной позиции, согласно которой конфликт может быть урегулирован только путем проведения российско-украинских переговоров.

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