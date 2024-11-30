Посол Германии в России прокомментировал звонок Шольца Путину

Посол Германии в РФ Ламбсдорфф: Шольц просил Путина не следовать «логике войны»

В недавнем телефонном разговоре между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным глава немецкого правительства просил российского лидера не следовать «жестокой логике войны». Об этом рассказал РБК немецкий посол в России Александр Ламбсдорфф.

В середине ноября Путин и Шольц впервые за два года провели телефонные переговоры.

Посол заявил, что Германия придерживается последовательной позиции, согласно которой конфликт может быть урегулирован только путем проведения российско-украинских переговоров.

Ламбсдорфф добавил, что и до звонка Путину, и после него Шольц созванивался с Владимиром Зеленским. «Как я уже сказал, какой-либо мир без согласия украинцев невозможен», — резюмировал он.

Ранее Путин раскрыл детали разговора с Шольцем. «В основном это касалось, конечно, событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он [доносил] свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу», — сказал он.