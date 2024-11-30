Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов

«Формула»: посол Грузии в США Залкалиани подал в отставку на фоне протестов

Посол Грузии в Соединенных Штатах Америки, бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Давид Залкалиани подал в отставку на фоне протестов в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Формула» со ссылкой на источники в МИД Грузии.

Согласно информации телеканала, должность также покинул замглавы МИД Грузии Теймураз Джанджалия.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидхе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси и Батуми).

Ранее стало известно, что в Грузии задержали восьмерых граждан России за нападения на силовиков во время протестов против приостановки соглашения с Евросоюзом. Помимо восьмерых россиян, также были арестованы граждане Белоруссии и США. Других подробностей не сообщается.