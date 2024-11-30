Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 30 ноября 2024Мир

Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов

«Формула»: посол Грузии в США Залкалиани подал в отставку на фоне протестов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Посол Грузии в Соединенных Штатах Америки, бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Давид Залкалиани подал в отставку на фоне протестов в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Формула» со ссылкой на источники в МИД Грузии.

Согласно информации телеканала, должность также покинул замглавы МИД Грузии Теймураз Джанджалия.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидхе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси и Батуми).

Ранее стало известно, что в Грузии задержали восьмерых граждан России за нападения на силовиков во время протестов против приостановки соглашения с Евросоюзом. Помимо восьмерых россиян, также были арестованы граждане Белоруссии и США. Других подробностей не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рост пенсий, списание долгов для участников СВО и ограничения для мигрантов: как изменится жизнь в России с 1 декабря?

      В московском клубе госпитализировали нескольких подростков на фоне облавы

      После концерта в петербургском клубе прошли обыски

      В московский клуб нагрянули силовики

      ВВС России и Сирии нанесли удары по скоплениям и линиям снабжения террористов

      Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов

      Асад прокомментировал ситуацию в Сирии

      Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента

      Ирак закрыл границу с Сирией

      США приостановили партнерство с Грузией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше