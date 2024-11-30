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18:52, 30 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии задержали восьмерых граждан России во время протестов

В Грузии восемь граждан России задержаны во время протестов
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Jay Kogler / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Грузии задержали восьмерых граждан России за нападения на силовиков во время протестов против приостановки соглашения с Евросоюзом. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо восьмерых россиян, также были арестованы граждане Белоруссии и США. О других подробностей не сообщается.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидхе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси и Батуми). К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

Позже Кобахидзе заявил, что не допустит повторения событий украинского «Майдана» во время протестов. Он заявил, что беспорядки в республике курируются из за рубежа для «украинизации Грузии».

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