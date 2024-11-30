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06:12, 30 ноября 2024Экономика

Посол назвал заработок Норвегии за счет вытеснения российского газа

Корчунов: Норвегия заработала более 115 миллиардов за счет вытеснения газа РФ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Заработок Норвегии за счет вытеснения газа РФ составляет более 115 миллиардов долларов сверхдоходов, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

При этом норвежские компании почти полностью ушли из России. «Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии», — сказал дипломат.

До этого Корчунов усомнился в возможности введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию. Дипломат подчеркнул, что введенный в мае запрет на въезд российских туристов в королевство в корне ничего не изменил, поскольку их давно не пускают в страну, до этого границы государство были закрыты из-за пандемии коронавируса. Он уточнил, что в настоящее время попасть в Норвегию могут лишь те россияне, кто собирается посетить живущих там родственников, либо приезжающие с целью работы или учебы.

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