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04:58, 30 ноября 2024Мир

Посол оценил возможность введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию

Посол Корчунов назвал маловероятным полный запрет на въезд россиян в Норвегию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Посол РФ в Осло Николай Корчунов усомнился в возможности введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что введенный в мае запрет на въезд российских туристов в королевство в корне ничего не изменил, поскольку их давно не пускают в страну, до этого границы государство были закрыты из-за пандемии коронавируса. Он уточнил, что в настоящее время попасть в Норвегию могут лишь те россияне, кто собирается посетить живущих там родственников, либо приезжающие с целью работы или учебы.

«Полный запрет на въезд россиян считаю маловероятным», — выразил мнение Корчунов.

Ранее член парламента Норвегии Эрленд Виборг поднял вопрос о находящихся в стране украинских беженцах призывного возраста. Отмечается, что в период с 2022 по сентябрь 2024 года 20 тысяч мужчин из Украины в возрасте от 18 до 59 лет подали заявления о предоставлении защиты в королевстве.

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