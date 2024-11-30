Посол оценил возможность введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию

Посол Корчунов назвал маловероятным полный запрет на въезд россиян в Норвегию

Посол РФ в Осло Николай Корчунов усомнился в возможности введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что введенный в мае запрет на въезд российских туристов в королевство в корне ничего не изменил, поскольку их давно не пускают в страну, до этого границы государство были закрыты из-за пандемии коронавируса. Он уточнил, что в настоящее время попасть в Норвегию могут лишь те россияне, кто собирается посетить живущих там родственников, либо приезжающие с целью работы или учебы.

«Полный запрет на въезд россиян считаю маловероятным», — выразил мнение Корчунов.

Ранее член парламента Норвегии Эрленд Виборг поднял вопрос о находящихся в стране украинских беженцах призывного возраста. Отмечается, что в период с 2022 по сентябрь 2024 года 20 тысяч мужчин из Украины в возрасте от 18 до 59 лет подали заявления о предоставлении защиты в королевстве.