Посол заявил о нагнетании обстановки у границ России в Арктике

Посол назвал нагнетанием обстановки у границ России из-за спутниковой сети

Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что решение ряда стран НАТО создать спутниковую сеть в Арктике — это очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру российских границ.

«Рассматриваем как очередной шаг по нагнетанию обстановки по периметру границ России», — заявил Корчунов, добавив, что такая тенденция несет в себе риски появления непреднамеренных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации военно-политической напряженности в Арктике, подчеркнул посол.

В октябре сообщалось, что Германия, Канада, Франция, Италия, Исландия и скандинавские страны-участницы Североатлантического договора подписали договор о создании сети спутниковой связи Northlink над районом Арктики. Союзники по альянсу планируют подключить к работе частные фирмы и в течение нескольких лет значительно улучшить зону покрытия сети связи в Арктике с помощью продвинутых спутников.