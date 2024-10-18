Германия, Франция и другие страны НАТО решили покрыть Арктику спутниковой сетью

В НАТО захотели создать сеть спутникового покрытия над Арктикой

Германия, Канада, Франция, Италия, Исландия и скандинавские страны-участницы Североатлантического договора (НАТО) подписали договор о создании сети спутниковой связи Northlink над районом Арктики. Об этом со ссылкой на источник в руководстве Североатлантического альянса сообщает Reuters.

«Стратегическая роль Арктики становится все более важной из-за нестабильной геополитической ситуации. Параллельно с этим в районе нет необходимого спутникового покрытия для связи и навигации, а значит, и для проведения военных операций», — объяснил собеседник британского агентства.

Союзники по альянсу планируют подключить к работе частные частные фирмы и в течение нескольких лет значительно улучшить зону покрытия сети связи в Арктике с помощью продвинутых спутников, рассказал представитель НАТО.

Ранее в парламенте Швеции назвали главной задачей Стокгольма наладить координацию с войсками Норвегии и Финляндии для создания объединенной армию для защиты северных территорий.