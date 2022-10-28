В Швеции призвали создать объединенную армию для защиты северных территорий

В Швеции призвали создать объединенную армию с соседями для защиты северных территорий

Одна их важнейших задач Швеции — координация своей армии с армиями Финляндии и Норвегии на севере Скандинавского полуострова. Об этом заявил Бывший министр обороны Швеции и нынешний председатель парламентского комитета по обороне Петер Хультквист, пишет ТАСС.

Экс-глава Минобороны призвал создать объединенную норвежско-финско-шведскую армию для защиты северных территорий, расположенных к северу от Северного полярного круга. «У нас есть серьезное намерение в НАТО сделать все от нас зависящее для качественного планирования в Скандинавии. (...) У нас общая ответственность. Это одна из основ НАТО — коллективная ответственность. В Скандинавии у нас есть особая обязанность помогать друг другу», — отметил Хультквист.

По его словам, Россия еще долгое время будет оставаться серьезным вызовом для западных стран и завершение конфликта на Украине этого не изменит. «У нас должна быть военная сила с высоким порогом и единство в НАТО и ЕС», — заключил председатель парламентского комитета по обороне.

5 июля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Скандинавские страны еще весной выразили желание вступить в организацию, подав соответствующие заявления. На данный момент их вступление не ратифицировали только две страны — Венгрия и Турция.

