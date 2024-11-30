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16:38, 30 ноября 2024Мир

В России оценили слова Зеленского о прекращении огня после взятия Киева «под зонтик НАТО»

Депутат Чепа: желание Зеленского вступить в НАТО — это бесполезный разговор
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Желание президента Украины Владимира Зеленского вступить в состав НАТО — это бесполезный разговор, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат оценил слова украинского лидера о возможности прекращения огня в случае взятия Украины «под зонтик» альянса.

«Членство в НАТО — это бесполезный разговор. Не о чем даже говорить. Потому что НАТО это никогда не устроит. Мы понимаем, что нам никакой гарантии безопасности нет. Это уже агония какая-то у него наступает, если он продолжает талдычить непонятно что, клянчить, выпрашивать», — заявил Чепа.

По словам депутата, на данный момент нет понимания, что именно Зеленский имеет в виду, говоря о «зонтике НАТО».

«Непонятно, какой зонтик он видит и какие гарантии он хочет увидеть от НАТО. Мы не знаем, о чем он говорит», — заключил Чепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы остановить горячую фазу войны, необходимо территорию Украины взять «под зонтик НАТО». Политик отметил, что в случае признания альянсом международно признанных границ Киев потом сможет вернуть территории под контролем России дипломатическим путем.

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