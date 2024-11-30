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20:09, 30 ноября 2024Россия

Путин подписал законы о частной охране и детективах

Путин подписал два закона о частной охранной деятельности
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал два закона о частной охранной деятельности и детективах. Документы размещены на официальном портале правовой информации.

Первый закон определяет правовую основу частной охранной деятельности, ее участников и их полномочия, а также устанавливает правовые и социальные гарантии сотрудников частных охранных предприятий. Кроме того, документ прописывает требования к таким организациям. Так, их учредителями не могут быть граждане, которые занимают госдолжности. Также устанавливаются условия применения физической силы, спецсредств и оружия.

Еще один закон вводит понятие «частный детектив». Согласно документу, частным детективом может считаться индивидуальный предприниматель со средним или высшим образованием либо со стажем работы в правоохранительных органах не менее трех лет, а также граждане, прошедшие обучение для работы в этой профессии и имеющие специальную лицензию. В законе также подчеркивается, что учредителями организациями, обучающими частному сыску, не могут являться иноагенты.

Ранее Путин подписал закон о праве полиции депортировать иностранцев за пределы России. До этого полномочиями выдворять граждан других государств обладали только судьи и пограничники.

ЖЗЛ
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