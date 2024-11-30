Россиянин ограбил секс-шоп ради нунчак из фаллоимитаторов

В Краснодаре мужчина ограбил интим-салон ради нунчак из резиновых пенисов

В Краснодаре мужчина ограбил интим-салон. Он похитил четыре фаллоимитатора, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам владелицы секс-шопа, ограбление заняло несколько минут. Неизвестный зашел в салон и, угрожая продавцу ножом, забрал резиновые пенисы, после чего удалился.

Злоумышленника поймали на следующий день — им оказался бывший рентгенолог. Правоохранителям он признался, что хотел сделать из фаллоимитаторов нунчаки. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Ранее в Петербурге другой мужчина захотел украсть женскую одежку. При попытке снять привязанные к манекенам вещи он устроил поджог. Злоумышленника задержали при попытке скрыться.