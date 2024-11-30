Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 30 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин ограбил секс-шоп ради нунчак из фаллоимитаторов

В Краснодаре мужчина ограбил интим-салон ради нунчак из резиновых пенисов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Краснодаре мужчина ограбил интим-салон. Он похитил четыре фаллоимитатора, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам владелицы секс-шопа, ограбление заняло несколько минут. Неизвестный зашел в салон и, угрожая продавцу ножом, забрал резиновые пенисы, после чего удалился.

Злоумышленника поймали на следующий день — им оказался бывший рентгенолог. Правоохранителям он признался, что хотел сделать из фаллоимитаторов нунчаки. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Ранее в Петербурге другой мужчина захотел украсть женскую одежку. При попытке снять привязанные к манекенам вещи он устроил поджог. Злоумышленника задержали при попытке скрыться.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан

      В МИД Турции призвали услышать слова Путина о ядерном оружии

      В Европе признали бедственное положение и неспособность дать отпор

      Маск описал действия Великобритании словом «отвратительно»

      Стало известно об ударе по прибывшему на Украину составу с ATACMS и Storm Shadow

      Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

      Россиянин пришел на первое свидание с женщиной и расправился с ее сыном

      Шарапова показала фото с сыном

      На Западе раскритиковали руководство НАТО за провоцирование России

      В МИД России признали реальной опасность обмена ядерными ударами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше