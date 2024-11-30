Россиянка рассказала про расстрелы ВСУ машин с мирными жителями на мосту в Курской области

ТАСС: ВСУ расстреливали машины с мирными жителями в Курской области

В начале августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли машины с гражданскими, пытающимися эвакуироваться по мосту в Кореневском районе Курской области. Об этом рассказала жительница села Коренево в беседе с ТАСС.

По словам россиянки, рабочий поселок и село с одинаковым названием — Коренево — разделяет мост, который в народе прозвали «Долина ветров». «И вот все, кто пытался проехать через "Долину ветров", все были десятого [августа] расстреляны. В том числе там были и родственники моего мужа», — утверждает женщина.

Она добавила, что из-за атак ВСУ на мирных жителей россияне не могли забрать тела родственников. По словам жительницы Коренева, ей показывали фотографии, на которых видно разбитые машины и мертвых гражданских. «И лежали они там недели две-три, не могли оттуда даже вывезти их, потому что все обстреливалось. Потом вывозили, родственники не могли опознать», — рассказала собеседница агентства.

Ранее житель села Большого Солдатского заявил, что в августе бойцы ВСУ пытались уничтожать мирное население Курской области. По его словам, 10 августа украинские военнослужащие открыли огонь при помощи авиации по жилым домам, а также зданиям, администрации, полиции и больнице.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 30 ноября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 36 850 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.