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21:26, 30 ноября 2024Бывший СССР

Служба госбезопасности Грузии заявила о попытке захвата власти в стране

Служба госбезопасности Грузии назвала митинги попыткой захвата власти
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что конкретные руководители неправительственных организаций и лидеры политических партий заинтересованы в насильственном захвате власти в государстве. Об этом пишет журнал Tabula.

«Происходящие события последних дней в стране показывают, что запланированные деструктивные процессы проходят в соответствии с фактическими обстоятельствами, которые были добыты Службой госбезопасности в рамках следствия по делу о насильственном захвате власти», — отмечается в заявлении

СГБ призвала демонстрантов не вестись на провокации, а также напомнила о наказании в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидхе о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в Евросоюз. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси и Батуми). К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

Ранее стало известно, что в Грузии задержали восьмерых граждан России за нападения на силовиков во время протестов против приостановки соглашения с Евросоюзом. Помимо восьмерых россиян, также были арестованы граждане Белоруссии и США. Других подробностей не сообщается.

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