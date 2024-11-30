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20:23, 30 ноября 2024Силовые структуры

У «королевы марафонов» Блиновской снова появился долг

Юрист Морозов: долг признанной банктором Блиновской перед налоговой не погашен
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Долг признанной банкротом Елены Блиновской перед налоговой пока не погашен вопреки появившейся ранее информации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста «королевы марафонов» Ивана Морозова.

«Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС (единый налоговый счет), так и есть», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что ИП Блиновской ликвидировано в связи с банкротством, а ЕНС физического лица посторонние посмотреть не могут.

Накануне появилась информация о том, что долг Блиновской в полтора миллиарда рублей пропал из базы Федеральной налоговой службы (ФНС). На сайте ведомства высвечивается запись об отсутствии задолженностей. Налоговый юрист Блиновской не смогла объяснить произошедшее.

28 ноября адвокат Наталья Сальникова заявила, что до Нового года Савеловский суд Москвы не успеет огласить приговор «королеве марафонов». Обвинение еще в течение одного или двух заседаний будет представлять доказательства, а затем настанет черед защиты представлять свои доводы в пользу подсудимой. При этом суд отклонил просьбу гособвинения ускорить процесс над Блиновской.

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