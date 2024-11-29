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19:43, 29 ноября 2024Силовые структуры

Долг «королевы марафонов» в 1,5 миллиарда рублей пропал из базы налоговой службы

SHOT: долг блогера Блиновской в 1,5 млрд рублей исчез из базы ФНС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Долг «королевы марафонов» Елены Блиновской в полтора миллиарда рублей пропал из базы Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На сайте ведомства высвечивается запись об отсутствии задолженностей. Налоговый юрист Блиновской не смогла объяснить произошедшее.

28 ноября адвокат Наталья Сальникова заявила, что до Нового года Савеловский суд Москвы не успеет огласить приговор Блиновской. Обвинение еще в течение одного или двух заседаний будет представлять доказательства, а затем настанет черед защиты представлять свои доводы в пользу подсудимой. При этом суд отклонил просьбу гособвинения ускорить процесс над Блиновской.

Блогер проходит обвиняемой по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России. По версии следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.

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