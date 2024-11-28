Раскрыты сроки для вынесения приговора Блиновской

До Нового года суд не успеет огласить приговор блогеру Елене Блиновской. Об этом РИА Новости рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.
По словам стороны защиты, обвинение еще в течение одного или двух заседаний будет представлять доказательства, а далее даст адвокатам возможность ответить. В результате до конца 2024 года вынести приговор Блиновской не смогут, подчеркнула Сальникова.
Ранее стало известно, что Савеловский суд Москвы отклонил заявление представителей гособвинения об ускорении рассмотрения уголовного дела в отношении Блиновской.
Блогер проходит обвиняемой по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России. По версии следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.