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18:31, 28 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты сроки для вынесения приговора Блиновской

Адвокат: до Нового года суд не успеет огласить приговор Блиновской
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

До Нового года суд не успеет огласить приговор блогеру Елене Блиновской. Об этом РИА Новости рассказала ее адвокат Наталья Сальникова.

По словам стороны защиты, обвинение еще в течение одного или двух заседаний будет представлять доказательства, а далее даст адвокатам возможность ответить. В результате до конца 2024 года вынести приговор Блиновской не смогут, подчеркнула Сальникова.

Ранее стало известно, что Савеловский суд Москвы отклонил заявление представителей гособвинения об ускорении рассмотрения уголовного дела в отношении Блиновской.

Блогер проходит обвиняемой по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России. По версии следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.

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