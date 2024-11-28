«Королева марафонов» появилась в суде с обновленным в салоне красоты СИЗО обликом

Блогер Блиновская пришла в суд с наращенными в салоне красоты СИЗО ресницами

В Савеловском суде Москвы «королева марафонов» Елена Блиновская появилась в обновленном облике после посещения салона красоты в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Она пришла с наращенными ресницами. Ранее ей разрешили воспользоваться услугами салона красоты и спортзала в СИЗО. В конце заседания блогер немного поплакала.

На суде бывшие сотрудники заявили, что она под угрозой увольнения вынуждала их оформлять статус индивидуального предпринимателя, чтобы проводить через них финансовые операции. Эти строгие поручения Блиновская раздавала, потому что ей «некуда было принимать деньги».

Ее адвокат Наталья Сальникова заявила, что до Нового года суд не успеет огласить приговор блогеру.

Ранее стало известно, что суд отклонил просьбу гособвинителя ускорить процесс.

Блогер проходит обвиняемой по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России. По версии следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов рублей.