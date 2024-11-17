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04:42, 17 ноября 2024Силовые структуры

Суд отказался ускорить процесс по делу Блиновской

Суд Москвы отказался ускорить рассмотрение уголовного дела Блиновской
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Савеловский суд Москвы отклонил завление представителей гособвинения об ускорении рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее судебное решение.

«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», — говорится в документах. Адвокаты Блиновской отказались от комментариев, поскольку «не видели соответствующего решения».

Ранее стало известно, что вся принадлежащая «королеве марафонов» Блиновской недвижимость выставлена на продажу для погашения долга перед налоговой. Следствие по делу ее супруга приостановили на период действия его контракта с Министерством обороны России.

Против Блиновской возбуждено дело по части 1 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России.

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