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16:43, 30 ноября 2024Россия

Удар российского «Аллигатора» по опорному пункту ВСУ в Курской области сняли на видео

МО показало удар вертолета Ка-52М по опорному пункту ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Российский вертолет Ка-52М «Аллигатор» нанес удар по живой силе и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео атаки показало Минобороны России в Telegram.

На кадрах видно, как борт взлетает, направляется к месту дислокации противника и открывает огонь. Далее следует запись, снятая камерой объективного контроля. На ней запечатлена местность, над несколькими участками которой поднимается дым.

В ведомстве констатировали, что опорный пункт и живая сила ВСУ были уничтожены. Потери противника не раскрываются.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения боевой бронемашины ВСУ под Курском. На кадрах видно, как российский FPV-дрон на скорости приближается к военной технике, после чего съемка обрывается.

ЖЗЛ
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