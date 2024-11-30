Украинский FPV-дрон ранил двоих жителей российского региона

Два жителя Белгородской области пострадали от атаки украинского FPV-дрона

Два жителя Белгородской области пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

ЧП произошло в селе Березовка Борисовского района, где беспилотник атаковал движущийся автомобиль.

Сейчас обоих пострадавших везут в больницу, отметил губернатор. Также повреждения получил автомобиль, в котором находились россияне.

Ранее Гладков проинформировал о попытке украинских войск осуществить массированную атаку по Белгородской области. Он сообщил, что за сутки над регионом было сбито 20 беспилотников различных типов.