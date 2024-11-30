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13:20, 30 ноября 2024Россия

Украинский FPV-дрон ранил двоих жителей российского региона

Два жителя Белгородской области пострадали от атаки украинского FPV-дрона
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Simone Kuhlmey / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Два жителя Белгородской области пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

ЧП произошло в селе Березовка Борисовского района, где беспилотник атаковал движущийся автомобиль.

Сейчас обоих пострадавших везут в больницу, отметил губернатор. Также повреждения получил автомобиль, в котором находились россияне.

Ранее Гладков проинформировал о попытке украинских войск осуществить массированную атаку по Белгородской области. Он сообщил, что за сутки над регионом было сбито 20 беспилотников различных типов.

ЖЗЛ
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