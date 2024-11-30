Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 30 ноября 2024Россия

В главной библиотеке Луганска произошел пожар

Сотрудники МЧС потушили пожар в главной библиотеке Луганска
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Луганске произошел пожар в научной библиотеке имени Максима Горького. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Возгорание в главной библиотеке столицы Луганской народной республики началось в результате короткого замыкания проводки и едва не уничтожило книжный фонд учреждения.

В ведомстве подчеркнули, что из здания эвакуировали трех человек, а пожар оперативно потушили. Для борьбы с огнем задействовали 18 спасателей и 6 единиц техники.

Ранее в Забайкальском крае загорелась школа села Бырка. Возгорание в здании 1935 года постройки локализовали на площади 950 квадратных метров. Предварительно инцидент произошел из-за короткого замыкания проводки либо неисправности печного отопления.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Установлены личности двух подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

      Украинские компании начали продавать иностранцам туры в разрушенные города

      Посол Германии в России прокомментировал звонок Шольца Путину

      МИД России назвал условие решения территориальной проблему с Японией

      В главной библиотеке Луганска произошел пожар

      Олег Майами после поцелуя с Бузовой повысил гонорар почти на миллион рублей

      В Москве мужчина с пистолетом отвез подростков на пустырь из-за кроссовок и попал на видео

      В США указали на провокации в отношении России по ударам «Орешником» по Европе

      В Белоруссии рассказали о выброшенном поляками на территорию страны избитом беженце

      Поперечный получил штраф за дискредитацию армии и описал это одной фразой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше