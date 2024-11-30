В главной библиотеке Луганска произошел пожар

Сотрудники МЧС потушили пожар в главной библиотеке Луганска

В Луганске произошел пожар в научной библиотеке имени Максима Горького. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Возгорание в главной библиотеке столицы Луганской народной республики началось в результате короткого замыкания проводки и едва не уничтожило книжный фонд учреждения.

В ведомстве подчеркнули, что из здания эвакуировали трех человек, а пожар оперативно потушили. Для борьбы с огнем задействовали 18 спасателей и 6 единиц техники.

Ранее в Забайкальском крае загорелась школа села Бырка. Возгорание в здании 1935 года постройки локализовали на площади 950 квадратных метров. Предварительно инцидент произошел из-за короткого замыкания проводки либо неисправности печного отопления.