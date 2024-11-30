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12:36, 30 ноября 2024Россия

Российская школа загорелась на площади почти в тысячу «квадратов»

В Забайкалье загорелась школа, огнем охвачено 950 квадратных метров
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС России

Сельская школа загорелась в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

ЧП произошло в селе Бырка. На опубликованных министерством кадрах видно охваченное огнем деревянное здание. Языки пламени вырываются из окон школы, а над постройкой в небо поднимается черный дым.

Пожар был локализован на площади 950 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 14 человек и 4 единицы техники.

Ранее здание школы загорелось в Татарстане. Это произошло после того, как один из учеников чиркнул спичкой на выходе из учебного заведения. Учителя смогли сбить пламя самостоятельно.

ЖЗЛ
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