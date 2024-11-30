В Иране потребовали исключения Израиля из Генассамблеи ООН

Генсек СПЧ Ирана Гариб-Абади: Израиль должен быть исключен из Генассамблеи ООН

Израиль должен быть исключен из Генеральной ассамблеи ООН. С таким обращением к высокопоставленным чиновникам всемирной организации обратился генеральный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) Ирана Казем Гариб-Абади, сообщает РИА Новости.

«Широким кругом членов ООН недавно было выдвинуто серьезное требование прервать членство Израиля в Генассамблее. Совместные сопротивление и стойкость, а также максимальная изоляция являются единственным способом остановить этот преступный режим», — сказал он.

В его заявлении отмечается, что оно адресовано в том числе генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Ранее представительство Ирана при ООН заявило, что обвинения Израиля в адрес Ирана о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) являются элементом психологической войны, которую Тель-Авив ведет на фоне своего поражения в Ливане и секторе Газа, а выдвигаются они тогда, когда международные институты подтвердили использование Тель-Авивом запрещенного оружия в Ливане и секторе Газа.