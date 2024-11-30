В КСИР подтвердили гибель главы корпуса иранских военных в Сирии

Командующий КСИР Салами: глава корпуса иранских военных в Сирии Пурхашеми погиб

Начальник корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Киюмарса Пурхашеми погиб в результате атаки террористов на север арабской республики. Об этом заявил командующий КСИР Хосейн Салами, который возложил ответственность за активизацию боевиков на Израиль. Его заявление приводит ТАСС.

Он отметил, что Израиль потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и в Ливане и не сумел достичь цели по установлению господства над фронтом исламского сопротивления.

«Теперь террористы-такфиристы под контролем и руководством потерпевших поражение в Газе и Южном Ливане в последние дни осуществили очередные жестокие атаки на Сирию, получив ответ армии и ополчения этой страны», — добавил Салами.

Ранее главное командование регулярной армии Сирии сообщило о проведении операции по передислокации в Алеппо, а также подтвердило, что повстанцы контролируют значительную часть города. Повстанцы проникли на значительную часть территории Алеппо благодаря потоку боевиков через северную границу, а также активизации их военной и технической поддержки.