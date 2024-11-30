В МИД Турции призвали услышать слова Путина о ядерном оружии

Глава МИД Турции Фидан призвал услышать слова Путина о ядерном оружии

В Турции призвали услышать слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) республики Хакан Фидан в интервью местной газете Yeni Safak.

По его словам, рассматривать ядерную риторику президента России не нужно лишь как угрозу. «Все обычные вооружения, которые можно было использовать, уже использованы [на Украине], но война не закончилась»— рассказал он.

Фидан считает, что слова Путина нужно рассматривать как сдерживающий фактор эскалации боевых действий. Он считает, что после этого восторжествует мир на Украине либо конфликт выйдет из-под контроля.

Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара выступила против любых мер, которые затрудняют поставки российского газа. По его словам, это нанесет вред турецкой экономике.