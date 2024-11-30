Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 30 ноября 2024Мир

В МИД Турции призвали услышать слова Путина о ядерном оружии

Глава МИД Турции Фидан призвал услышать слова Путина о ядерном оружии
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В Турции призвали услышать слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) республики Хакан Фидан в интервью местной газете Yeni Safak.

По его словам, рассматривать ядерную риторику президента России не нужно лишь как угрозу. «Все обычные вооружения, которые можно было использовать, уже использованы [на Украине], но война не закончилась»— рассказал он.

Фидан считает, что слова Путина нужно рассматривать как сдерживающий фактор эскалации боевых действий. Он считает, что после этого восторжествует мир на Украине либо конфликт выйдет из-под контроля.

Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара выступила против любых мер, которые затрудняют поставки российского газа. По его словам, это нанесет вред турецкой экономике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан

      Боррель назвал одно возможное последствие возвращения Трампа в Белый дом для ЕС

      В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Дагестан

      На Западе назвали бесстыдными слова Джонсона о России

      Около 20 беспилотников попытались атаковать российский регион за сутки

      В МИД Турции призвали услышать слова Путина о ядерном оружии

      В Европе признали бедственное положение и неспособность дать отпор

      Маск описал действия Великобритании словом «отвратительно»

      Стало известно об ударе по прибывшему на Украину составу с ATACMS и Storm Shadow

      Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше