Турция выступила против затрудняющих поставки газа из России мер

Министр энергетики выступил против затрудняющих поставки газа из России мер

Турция выступила против любых мер, которые затрудняют поставки российского газа, поскольку в итоге санкции вредят турецкой экономике, заявил министр энергетики Альпарслан Байрактар. Его слова приводит РИА Новости.

«Если санкции дойдут до такой стадии, то речь будет идти об ущербе для 85 миллионов турок, экономики Турции», — отметил министр.

Он добавил, что Минфин и МИД Турции ведут интенсивные переговоры по этой проблеме. «Торговля газом должна продолжаться без каких-либо сбоев. Нам нужен газ, мы получаем значимую долю газа из России», — отметил Байрактар.

Ранее обозреватель газеты Aydınlık Исмет Озчелик заявил, что Турция может столкнуться с серьезными проблемами в энергетическом секторе этой зимой в случае соблюдения новых санкций США против Газпромбанка. Без разрешения властей Соединенных Штатов Турция, являющаяся одним из главных его покупателей, не сможет оплачивать импорт топлива из РФ по этому каналу.