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12:53, 28 ноября 2024Экономика

Одному из главных покупателей российского газа предрекли его потерю

Aydınlık: Турция рискует остаться без российского газа зимой из-за санкций США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Турция может столкнуться с серьезными проблемами в энергетическом секторе этой зимой в случае соблюдения новых санкций США против Газпромбанка. Об этом написал в своей статье обозреватель газеты Aydınlık Исмет Озчелик.

Новые санкции США подразумевают согласование любых сделок по закупке российского природного газа через Газпромбанк. Без разрешения властей Соединенных Штатов Турция, являющаяся одним из главных его покупателей, не сможет оплачивать импорт топлива из РФ по этому каналу. США же вряд ли пойдут на уступки по этому вопросу и не будут давать разрешение на осуществление подобных сделок. «Если мы будем соблюдать санкции, то оплаты (российского газа — прим. «Ленты.ру») не будет», — посетовал Озчелик.

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Согласно указу президента Владимира Путина, рублевая оплата этого вида топлива из России иностранными покупателями должна осуществляться именно через Газпромбанк. Озчелик уточнил, что в случае с Турцией речь идет о возможной потере 40 процентов импортируемого в страну газа. В случае соблюдения санкций США Турция с большой долей вероятности останется без газа в зимние месяцы, резюмировал обозреватель.

Ранее кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что новые санкции США в значительной степени ударят по экспортному потенциалу российского энергетического сектора. Газпромбанк, напомнил эксперт, играет важную роль в обслуживании операций по оплате природных ресурсов из РФ, включая нефть и газ. Из-за проблем с вывозом сырья вкупе со стремительным падением курса рубля и общей неопределенностью российская экономика рискует столкнуться с «идеальным штормом».

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