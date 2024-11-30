Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:47, 30 ноября 2024Россия

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы

Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли 30 ноября по причине угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева. Об этом сообщила Дирекция КЗС в Telegram-канале.

Согласно информации дирекции, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21:00 до полуночи. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду, а прогнозируемая высота волн достигнет 1,8-2,3 метра.

О времени открытия КЗС объявят после уточнения прогнозов гидрологической обстановки.

В прошлом году в Санкт-Петербурге сумели предотвратить особо опасное наводнение, закрыв затворы дамбы. Ожидалось, что уровень воды поднимется на 160 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Рост пенсий, списание долгов для участников СВО и ограничения для мигрантов: как изменится жизнь в России с 1 декабря?

      Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

      У некоторых россиян выросла пенсия

      В немецком городе эвакуировали тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

      В Госдепе удалили пост со словами про Кремль

      Армия Сирии анонсировала скорое контрнаступление

      В России вступил в силу сезонный запрет для автомобилистов

      Некоторым россиянам начнут списывать долги

      Экс-глава МИД Австрии раскритиковала действия Запада на Украине

      В России начало действовать новое ограничение для мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше