В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы

Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли 30 ноября по причине угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева. Об этом сообщила Дирекция КЗС в Telegram-канале.

Согласно информации дирекции, в восточной части Финского залива объявлено штормовое предупреждение с 21:00 до полуночи. Ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду, а прогнозируемая высота волн достигнет 1,8-2,3 метра.

О времени открытия КЗС объявят после уточнения прогнозов гидрологической обстановки.

В прошлом году в Санкт-Петербурге сумели предотвратить особо опасное наводнение, закрыв затворы дамбы. Ожидалось, что уровень воды поднимется на 160 сантиметров.