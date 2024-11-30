В подконтрольной ВСУ части Херсонской области ввели стабилизационные отключения света

Глава херсонской ОВА Прокудин сообщил о тяжелой ситуации в электросетях

В части Херсонской области, которая находится под контролем Киева, ввели стабилизационные отключения света. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Прокудин отметил, что отключения введены в субботу, 30 ноября, но к вечеру подача электроэнергии может возобновиться. По его словам, это вынужденная мера, необходимая для восстановления работы энергосистемы. «Последняя российская атака повлекла за собой тяжелую ситуацию в электросетях.

Все службы работают над стабилизацией ситуации. Поэтому некоторые из включенных участков будут снова выключать для балансировки энергосистемы», — написал глава подконтрольной Киеву херсонской ОВА.

28 ноября по всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. По словам министра энергетики страны Германа Галущенко, такая мера предпринята после массированной ракетной атаки на объекты энергетики.