В Швейцарии назвали ошибкой отказ пригласить Россию на саммит по Украине

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа заявил, что не пригласить Россию на саммит по Украине в Бургенштоке было огромной дипломатической ошибкой. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника и могла бы действовать иначе, как в юридических заявлениях, так и в организации мирной конференции в Бюргенштоке.
«Не пригласить Россию было огромной дипломатической ошибкой. Затем Москва могла бы отклонить приглашение, но должны были быть приглашены обе стороны», — заявил Поджиа.
Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести новый саммит по «формуле мира» президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время. Он также заявил, что Украина за время конфликта с Россией стала ближе к полноценному членству в НАТО.