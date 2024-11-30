Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:25, 30 ноября 2024Мир

В Швейцарии назвали ошибкой отказ пригласить Россию на саммит по Украине

Сенатор Швейцарии Поджиа назвал ошибкой отказ пригласить РФ на саммит по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа заявил, что не пригласить Россию на саммит по Украине в Бургенштоке было огромной дипломатической ошибкой. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника и могла бы действовать иначе, как в юридических заявлениях, так и в организации мирной конференции в Бюргенштоке.

«Не пригласить Россию было огромной дипломатической ошибкой. Затем Москва могла бы отклонить приглашение, но должны были быть приглашены обе стороны», — заявил Поджиа.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести новый саммит по «формуле мира» президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время. Он также заявил, что Украина за время конфликта с Россией стала ближе к полноценному членству в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка доложила о планах Запада оккупировать территории Украины под видом миротворцев. Как на это ответили в России?

      В Швейцарии назвали ошибкой отказ пригласить Россию на саммит по Украине

      Кураховское водохранилище обмелело после подрыва дамбы украинскими войсками

      ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы

      На Украине предупредили о критическом ударе по экономике в случае потери одного города

      Россиянам напомнили о положенной за работу в выходной день компенсации

      Экс-помощник Рейгана предупредил об опасности оскорбления России

      Лидер КНДР заявил о затягивании США конфликта на Украине

      В Германии предрекли потерю ключевого города в Донбассе

      В КНДР пообещали всегда быть с Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше