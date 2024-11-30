В Швейцарии назвали ошибкой отказ пригласить Россию на саммит по Украине

Сенатор Швейцарии Поджиа назвал ошибкой отказ пригласить РФ на саммит по Украине

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа заявил, что не пригласить Россию на саммит по Украине в Бургенштоке было огромной дипломатической ошибкой. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Швейцария не сыграла свою роль нейтрального посредника и могла бы действовать иначе, как в юридических заявлениях, так и в организации мирной конференции в Бюргенштоке.

«Не пригласить Россию было огромной дипломатической ошибкой. Затем Москва могла бы отклонить приглашение, но должны были быть приглашены обе стороны», — заявил Поджиа.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести новый саммит по «формуле мира» президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время. Он также заявил, что Украина за время конфликта с Россией стала ближе к полноценному членству в НАТО.