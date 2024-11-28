На Украине заявили о готовности провести «саммит мира» в ближайшее время

Ермак: Украина готова провести новый «саммит мира» в ближайшее время

Украина готова провести новый саммит по «формуле мира» президента страны Владимира Зеленского в ближайшее время. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

«Украина готова его провести в ближайшем будущем», — подчеркнул глава ОП.

Ермак рассказал о подготовленной совместно с международными партнерами переговорной рамке для второго «саммита мира». Он также заявил, что Украина за время конфликта с Россией стала ближе к полноценному членству в НАТО.

Ранее Ермак призвал для плодотворных переговоров по урегулированию конфликта на Украине вернуться к границам 2022 года. Глава ОП Украины счел необязательным возврат страны к границам 1991 года для начала урегулирования.