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04:28, 30 ноября 2024Мир

В Швейцарии оценили вероятность вступления страны в НАТО

Сенатор Поджиа исключил вступление Швейцарии в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа прокомментировал вероятность вступления страны в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Поджиа исключил вступление Швейцарии в НАТО и подчеркнул, что парламент страны никогда на это не согласится. По его словам, текущая ситуация в мире не позволяет принять подобное решение.

«Если бы война приблизилась к территории Швейцарии, все могло бы быть по-другому», — добавил он.

Ранее экс-президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей назвала условие для вступления страны в НАТО и ЕС. По ее мнению, стоит обдумать такое развитие событий при угрозе для страны.

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