Экс-президент Швейцарии назвала условие для вступления страны в НАТО и ЕС

Экс-президент Кальми-Рей: вступление Швейцарии в ЕС стоит обдумать при угрозе

Вступление Швейцарии в Европейский союз (ЕС) и НАТО стоит обдумать в случае возникновения угрозы для безопасности. Такое условие назвала экс-президент страны Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Бывшая глава Швейцарии отметила, что всегда выступала за формирование двусторонних отношений, однако убедить в этом соотечественников становится все труднее. В качестве примера она привела ситуацию с протестами фермеров в соседних странах, которые заставили многих граждан негативно относиться к возможности вступления в ЕС.

«Для меня изоляция — это ошибка. Особенно если нейтралитет больше не будет гарантировать нашу безопасность. В таком случае нам уже придется серьезно подумать о вступлении в ЕС и НАТО», — добавила Кальми-Рей.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс в будущем.