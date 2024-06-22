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18:14, 22 июня 2024Мир

Экс-президент Швейцарии назвала условие для вступления страны в НАТО и ЕС

Экс-президент Кальми-Рей: вступление Швейцарии в ЕС стоит обдумать при угрозе

Фото: Globallookpress.com

Вступление Швейцарии в Европейский союз (ЕС) и НАТО стоит обдумать в случае возникновения угрозы для безопасности. Такое условие назвала экс-президент страны Мишлин Кальми-Рей в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Бывшая глава Швейцарии отметила, что всегда выступала за формирование двусторонних отношений, однако убедить в этом соотечественников становится все труднее. В качестве примера она привела ситуацию с протестами фермеров в соседних странах, которые заставили многих граждан негативно относиться к возможности вступления в ЕС.

«Для меня изоляция — это ошибка. Особенно если нейтралитет больше не будет гарантировать нашу безопасность. В таком случае нам уже придется серьезно подумать о вступлении в ЕС и НАТО», — добавила Кальми-Рей.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс в будущем.

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      Александра Качан
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