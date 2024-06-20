В США раскрыли будущее Украины

Пресс-секретарь Госдепа Миллер: Украина вступит в НАТО в будущем

Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер рассказал, каким США видят будущее Украины. Его слова приводят РИА Новости.

На брифинге для журналистов Миллер раскрыл будущее Украины и подчеркнул, что страна вступит в Североатлантический альянс.

«Будущее Украины в НАТО. Она станет членом НАТО. Мы дали это ясно понять», — подчеркнул он.

Ранее посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что на предстоящем вашингтонском саммите страны альянса обсудят перспективы членства Украины в нем, но до приглашения Киева в НАТО не дойдет. Она сочла такой сценарий малореальным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди членов альянса нет консенсуса по вступлению Украины. Он подчеркнул, что для присоединения страны к блоку необходимо удостовериться, что «конфликт завершен, а не поставлен на паузу».