Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:06, 20 июня 2024Мир

В США раскрыли будущее Украины

Пресс-секретарь Госдепа Миллер: Украина вступит в НАТО в будущем

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер рассказал, каким США видят будущее Украины. Его слова приводят РИА Новости.

На брифинге для журналистов Миллер раскрыл будущее Украины и подчеркнул, что страна вступит в Североатлантический альянс.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

«Будущее Украины в НАТО. Она станет членом НАТО. Мы дали это ясно понять», — подчеркнул он.

Ранее посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что на предстоящем вашингтонском саммите страны альянса обсудят перспективы членства Украины в нем, но до приглашения Киева в НАТО не дойдет. Она сочла такой сценарий малореальным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди членов альянса нет консенсуса по вступлению Украины. Он подчеркнул, что для присоединения страны к блоку необходимо удостовериться, что «конфликт завершен, а не поставлен на паузу».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      На Украине назвали главных игроков для урегулирования конфликта

      В Германии рассказали о тайной сделке Шольца для США по «Северному потоку-2»

      В Сочи нашли в море тело девушки

      УЕФА начал расследование против албанского футболиста «Рубина»

      В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2025 году

      В России задержали гендиректора WorldSkills Russia по подозрению в мошенничестве

      Россиянина задержали при попытке уйти через Польшу к террористам

      США подтвердили запрет на использование Украиной их оружия для ударов вглубь России

      В США раскрыли будущее Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше