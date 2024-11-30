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15:31, 30 ноября 2024Мир

В США указали на провокации в отношении России по ударам «Орешником» по Европе

Подполковник США Дэвис: Запад провоцирует Россию применить «Орешник» по Европе
Семен Александров (редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Запад провоцирует Россию применить ракетную систему средней дальности «Орешник» для ударов по Европе. На такие попытки западных стран в отношении Москвы указал подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря на слабо, чтобы она выполнила свои угрозы», — заявил он. Военный подчеркнул, что такая эскалация ситуации намного тревожнее, чем думаю многие на Западе.

По его словам, Запад действует как человек, который заходит к медведю, думая, что ему за это ничего не будет.

Ранее отставной американский подполковник призвал смириться с ситуацией на Украине. По его словам, Запад намеренно провоцирует ядерную эскалацию, рискуя жизнями своих граждан.

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