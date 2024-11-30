Запад призвали смириться с ситуацией на Украине

Подполковник ВС США Дэвис призвал Запад смириться с ситуацией на Украине

Запад должен смириться с ситуацией на Украине. К этому западные страны призвал подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Война закончена, ребята! Смиритесь с этим!» — ответил он на сообщения о возможной отправке французских и британских войск на Украину.

По его словам, Запад намеренно провоцирует ядерную эскалацию, рискуя жизнями своих граждан.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в случае отправки войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны. Он добавил, что вследствие такого шага главной обязанностью граждан страны станет массовое неповиновение безумному решению президента.