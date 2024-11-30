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21:26, 30 ноября 2024Мир

Возможность Украины вступить в НАТО при Трампе оценили

NYT: Украина вряд ли станет членом НАТО при Трампе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Li Muzi / Xinhua / Global Look Press

Возможность вступления Украины в НАТО при президентстве Дональда Трампа оценивается как низкая. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Утверждается, что страны НАТО воздерживаются от приглашения Киева в альянс, поскольку это может сделать НАТО прямым участником украинского конфликта.

В статье отмечается, что администрация Трампа уже неоднократно заявляла об отсутствии планов поддерживать членство Украины в НАТО в ближайшее время. Авторы материала подчеркивают, что это лишь усиливает разногласия среди стран альянса в вопросе поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов к окончанию конфликта с Россией без возврата занятых российскими войсками территорий. Журналисты Bloomberg пришли к такому выводу после интервью Зеленского Sky News, в котором он рассказал о «зонтике НАТО» над Украиной.

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