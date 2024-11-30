В США увидели готовность Зеленского завершить конфликт без возврата территорий. На это указали слова о «зонтике НАТО»

Bloomberg: Зеленский готов к окончанию конфликта с РФ без возврата территорий

Президент Украины Владимир Зеленский готов к окончанию конфликта с Россией без возврата занятых российскими войсками территорий. Журналисты западного агентства Bloomberg пришли к такому выводу после интервью Зеленского Sky News, в котором он подчеркнул, что «зонтик НАТО» над остающейся под контролем Украины территорией помог бы остановить горячую фазу конфликта.

Авторы статьи считают, что трехлетнее столкновение «приближается к переломному моменту в следующем году, поскольку российские войска уверенно продвигаются с востока, а избранный президент США Дональд Трамп пообещал положить конец боевым действиям».

Зеленский дал интервью Sky News, где допустил прекращение огня в обмен на членство страны в НАТО. «Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем», — заявил он.

Фото: Reuters

Путина назвали счастливым человеком после выхода интервью Зеленского

Корреспондент телеканала Sky News Айвор Беннетт убежден, что президент России Владимир Путин станет счастливым человеком после этого интервью Зеленского. По его мнению, украинский лидер «первым моргнул», давая понять, что Киев может уступить территорию в рамках мирного соглашения. «Владимир Путин будет счастливым человеком после этого интервью», — сказал Беннетт.

Автор статьи также заявил, что Путин «будет рассматривать это как психологическую победу». Кроме того, Беннетт пишет о маловероятности принятия Украины в НАТО из-за позиции некоторых стран-участниц альянса.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что в ближайшем будущем Владимир Зеленский может переметнуться в лагерь сторонников «партии мира». Украинский парламентарий указал, что сотни высказывавших подобные мысли украинцев посадили в тюрьму. Также Дмитрук заявил, что действия украинского президента направлены не на достижение результате, а для рейтингов.

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Ермак заявил о необходимости вернуться к границам февраля 2022 года

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что для переговоров по урегулированию украинского конфликта следует вернуться к границам февраля 2022 года.

По его словам, такое решение приведет к плодотворному диалогу сторон. «Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — заявил Ермак.

Кроме того, глава офиса Зеленского счел необязательным возврат к границам Украины 1991 года, однако призвал вернуться к границам 2022 года, поскольку это якобы продемонстрирует желание всех сторон прекратить боевые действия. Сейчас же, по мнению Ермака, «Россия не демонстрирует такой готовности и продолжает эскалацию».

Кроме того, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский обеспечит себе «политический конец», если подпишет мирное соглашение с территориальными уступками.

«Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО [для Украины]. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского», — объяснил Кулеба.