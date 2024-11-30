На Западе заявили о готовности Зеленского к окончанию конфликта без возврата территорий

Bloomberg: Зеленский готов к окончанию конфликта без возврата территорий

Президент Украины Владимир Зеленский готов к окончанию конфликта с Россией без возврата занятых российскими войсками территорий. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты западного агентства пришли к такому выводу после интервью Зеленского Sky News, в котором он подчеркнул, что «зонтик НАТО» над остающейся под контролем Украины территорией помог бы остановить горячую фазу конфликта.

Авторы Bloomberg считают, что трехлетнее столкновение «приближается к переломному моменту в следующем году, поскольку российские войска уверенно продвигаются с востока, а избранный президент США Дональд Трамп пообещал положить конец боевым действиям».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал возвращение границ к состоянию на 23 февраля 2022 года обязательным для начала диалога Киева и Москвы. По его мнению, это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования конфликта.