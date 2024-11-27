В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров. Какие еще условия выдвинул Киев?

Ермак призвал вернуться к границам 2022 года для урегулирования конфликта

Для переговоров по урегулированию украинского конфликта следует вернуться к границам февраля 2022 года. Такое мнение выразил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, такое решение приведет к плодотворному диалогу сторон. «Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — заявил Ермак.

Так, глава офиса Зеленского счел необязательным возврат к границам Украины 1991 года, однако призвал вернуться к границам 2022 года, поскольку это якобы продемонстрирует желание всех сторон прекратить боевые действия. Сейчас же, по мнению Ермака, «Россия не демонстрирует такой готовности и продолжает эскалацию».

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее говорил, что Зеленский обеспечит себе «политический конец», если подпишет мирное соглашение с территориальными уступками.

«Русские сохраняют Донбасс, они сохраняют Крым, никакого членства в НАТО [для Украины]. Может ли Зеленский подписать соглашение? Он не может из-за Конституции. И потому что это будет политический конец Зеленского», — объяснил Кулеба.

Фото: Ukraine's Presidential Press / Reuters

О необходимости Украины отказаться от территорий заявили и в США

Ранее ряд американских чиновников признали необходимость отказа Киева от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. Обсуждать этот вариант в США начали, по информации источника, еще в конце октября.

Окончательное решение якобы было принято после переизбрания Дональда Трампа. По словам источников, команда президента США Джо Байдена смирилась с возможным прекращением помощи Киеву со стороны республиканцев.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

О необходимости территориальных уступок со стороны Киева также говорят среди европейских союзников Украины. Раньше эта тема была табуирована, но сейчас среди высших лиц есть обсуждение того, какие гарантии безопасности Украина могла бы получить в случае уступок территорий.

Как в России оценили вероятность начала переговоров?

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась в том, что диалог России и Украины может начаться до конца этого года. Так она оценила намерение избранного президентом США Дональда Трампа урегулировать конфликт до инаугурации.

До инаугурации он собирался это сделать — как раз до конца года. Это очень мало. У них же там еще Рождество, поэтому, честно говоря, даже не знаю, как он может успеть это сделать Светлана Журова депутат Госдумы

Также Журова выразила сомнения по поводу того, что Трамп сможет убедить украинскую сторону сесть за стол переговоров. К тому же, отметила депутат, важно учитывать, на каких условиях это будет и согласится ли российский президент с этими условиями.

«И [украинцы] отчасти ждут, что за эти месяцы как можно быстрее произойдет то, что разрешил им сделать [действующий президент США Джо] Байден, и им, наоборот, будет оказана еще большая поддержка. И они успеют до Нового года сделать то, что, возможно, потом не позволит им делать Трамп. Поэтому тут вопрос, кто кого сможет победить в этом противостоянии, в том числе, к сожалению, политическом», — поделилась Журова.