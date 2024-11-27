Ядерное оружие и 24 миллиарда долларов. Чем Байден готов помочь Украине до прихода Трампа в Белый дом?

Конгрессвумен Тейлор-Грин: Байден хочет передать Украине ядерное оружие

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис хотят передать Украине ядерное оружие до окончания срока своих полномочий 20 января следующего года. Об этом написала член Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).

Администрация Байдена — Харрис (...) рассматривает возможность дать Украине ядерное оружие Марджори Тейлор-Грин член Палаты представителей от штата Джорджия

По ее словам, подобная мера нацелена на то, чтобы помешать спокойной передаче власти избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Однако она не привела каких-либо доказательств.

О планах передать оружие массового поражения Украине 22 ноября также сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в США и Европе обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины. При этом они опасаются возможной реакции России.

Несколько чиновников даже предположили, что [президент США Джо] Байден мог бы вернуть Украине ядерное оружие, изъятое у нее после распада Советского Союза. Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором The New York Times

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Трампа также подозревают в планах передать ядерное оружие Украине

Ряд военных аналитиков подозревает, что Трамп тоже думает о тайной передаче ядерного оружия Украине. В частности, о таких планах пишет британское издание Express со ссылкой на военного аналитика, члена rомитета по обороне Палаты общин Великобритании Николаса Драммонда.

Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной Николас Драммонд член комитета по обороне Палаты общин Великобритании

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский начнет угрожать России «разбомбить Москву» в случае получения оружия данного типа. При этом Драммонд предположил, что Трамп в ответ потребует от Киева отказа от планов вступить в НАТО.

Байден тайно запросил у Конгресса еще 24 миллиарда долларов для Украины

27 ноября журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Байден сделал тайный запрос к Конгрессу выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь для Украины.

По информации издания, 16 миллиардов долларов пойдут на пополнение запасов США. Оставшиеся 8 миллиардов долларов выделят на Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине, в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на вооружение.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что уходящая администрация сделает военную помощь Украине своим главным приоритетом в оставшиеся два месяца.

Мы намерены сделать все, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдет Энтони Блинкен госсекретарь США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

При этом Байдену необходимо получить согласие обеих палат Конгресса США для одобрения пакета военной помощи. Еще 11 ноября газета Huffington Post сообщала, что действующий спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон «не заинтересован в принятии дополнительного законопроекта по Украине в ближайшее время». Кроме того, ряд конгрессменов уже публично подтвердил планы помешать уходящему американскому лидеру.

Конгресс не должен делать ему [Байдену] бесплатный подарок перед его уходом для дальнейшего подрыва мирных переговоров [избранного президента США] Дональда Трампа Майк Ли сенатор от штата Юта

Однако Байден все еще сохраняет возможности поставки военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) в обход Конгресса. В частности, он может воспользоваться специальными «полномочиями по сокращению к концу года». Согласно этому принципу, президент Соединенных Штатов имеет право признать часть военных запасов «излишками», что делает реальным их отправку Украине.

Маск назвал планы Байдена «ненормальными»

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, являющийся одним из наиболее влиятельных людей в окружении Трампа, уже раскритиковал планы Байдена поставить еще один пакет помощи Украине.

Это не нормально Илон Маск американский миллиардер и изобретатель

Позже он также написал в своем аккаунте в X, что действия уходящей администрации являются «финансированием вечной войны».

В Кремле назвали экстремизмом идеи передать Украине ядерное оружие

Информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне экстремистской идею передать Украине ядерное оружие.

Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть такой крайне экстремистский фланг Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он также подчеркнул, что в России с обеспокоенностью констатируют тот факт, что уходящая администрация Байдена не ищет мирных способов урегулирования конфликта на Украине.

Госдеп признал снятие ограничений ВСУ для ударов вглубь России

После поражения кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США Камалы Харрис администрация Байдена взяла курс на общую эскалацию конфликта на Украине. Еще 19 ноября помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo подтвердил сообщения о том, что Байден разрешил ВСУ бить вглубь России американским дальнобойным оружием.

Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей защитить себя Брайан Николс помощник госсекретаря США по делам Западного полушария

Николс выразил надежду, что в результате снятия ограничений на удары Россия начнет мирные переговоры или «просто уйдет с украинской территории». Он также отметил решающую роль российской стороны в возможном продолжении боевых действий.

Вскоре после решения Соединенных Штатов, Великобритания и Франция также разрешили ВСУ наносить удары по России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Однако страны сделали одно ограничение: Украина может использовать оружие данного типа только для атак на Курскую область.