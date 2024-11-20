Times узнала о разрешении США ударов Storm Shadow вглубь РФ

США разрешили бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщила The Times.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены правительства отказались выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow, чтобы не давать России «стратегическое преимущество на поле боя».

При этом приближенные Стармера заявили, что применение Storm Shadow, требующее работы американских систем наведения, вряд ли изменит ход украинского конфликта.

Кир Стармер. Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

О том, что Запад не верит в способность ударов вглубь РФ изменить ход конфликта, сообщал и Bloomberg. «Официальные лица стран-союзниц не ожидают, что недавнее разрешение существенно повлияет на ситуацию, по крайней мере на данный момент, или кардинально изменит баланс сил в конфликте», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время сдают позиции из-за сильного давления со стороны более многочисленных и лучше оснащенных российских войск.

Великобритания и Франция разрешили удары Storm Shadow и SCALP

Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Однако страны сделали одно ограничение: Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область.

Французский президент Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь России и после обновления доктрины РФ призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине. «Я призываю президента [России Владимира] Путина к здравому смыслу и к его обязанностям (...) соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — сказал он.

Ранее Байден санкционировал удары ВСУ по РФ ракетами ATACMS

18 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Источники газеты The New York Times (NYT) сообщили, что решение приняли в США на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Однако Байден, совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить информацию.

С американским лидером оказался солидарен президент Франции Эммануэль Макрон. «Это было абсолютно правильное решение. Я понимаю, что это также было вызвано серьезным изменением в конфликте, которое нельзя недооценивать, а именно вводом северокорейских войск на европейскую территорию», — сказал он и добавил, что в эскалации украинского конфликта виновата только Россия, а Вашингтон был вынужден реагировать на «внезапное изменение в этой войне».