Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 20 ноября 2024Мир

США разрешили бить британскими Storm Shadow вглубь России. Изменит ли это ход конфликта?

Times узнала о разрешении США ударов Storm Shadow вглубь РФ
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lewis Joly / AP

США разрешили бить британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом сообщила The Times.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены правительства отказались выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow, чтобы не давать России «стратегическое преимущество на поле боя».

При этом приближенные Стармера заявили, что применение Storm Shadow, требующее работы американских систем наведения, вряд ли изменит ход украинского конфликта.

Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

О том, что Запад не верит в способность ударов вглубь РФ изменить ход конфликта, сообщал и Bloomberg. «Официальные лица стран-союзниц не ожидают, что недавнее разрешение существенно повлияет на ситуацию, по крайней мере на данный момент, или кардинально изменит баланс сил в конфликте», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время сдают позиции из-за сильного давления со стороны более многочисленных и лучше оснащенных российских войск.

Великобритания и Франция разрешили удары Storm Shadow и SCALP

Великобритания и Франция разрешили ВСУ бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Однако страны сделали одно ограничение: Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область.

Французский президент Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь России и после обновления доктрины РФ призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине. «Я призываю президента [России Владимира] Путина к здравому смыслу и к его обязанностям (...) соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — сказал он.

Материалы по теме:
В США узнали о решении Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России американскими ракетами. Госдеп оказался не в курсе
В США узнали о решении Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России американскими ракетами. Госдеп оказался не в курсе
18 ноября 2024
В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?
В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?
18 ноября 2024
В США узнали о решении Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России американскими ракетами. Госдеп оказался не в курсе
В США узнали о решении Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России американскими ракетами. Госдеп оказался не в курсе
18 ноября 2024

Ранее Байден санкционировал удары ВСУ по РФ ракетами ATACMS

18 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Источники газеты The New York Times (NYT) сообщили, что решение приняли в США на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Однако Байден, совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить информацию.

С американским лидером оказался солидарен президент Франции Эммануэль Макрон. «Это было абсолютно правильное решение. Я понимаю, что это также было вызвано серьезным изменением в конфликте, которое нельзя недооценивать, а именно вводом северокорейских войск на европейскую территорию», — сказал он и добавил, что в эскалации украинского конфликта виновата только Россия, а Вашингтон был вынужден реагировать на «внезапное изменение в этой войне».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе рассказали о планах Залужного взорвать «Турецкий поток»

      Россиянин напал на пристава и был задержан при попытке вылета из страны

      В Раде заявили о растрате средств на укрытие объектов энергетики

      В Пентагоне предупредили Украину об использовании запрещенного во всем мире оружия

      Названа самая дорогая улица мира

      Известный блогер купил квартиру в Москве за 103 миллиона рублей

      Обедающие лоси попали в фотоловушку в российском регионе

      Экс-главу отдела МЧС в российском регионе заподозрили в разглашении гостайны

      Соединенные Штаты оказались под угрозой «бомбового циклона»

      Необычная полярная изморозь покрыла нацпарк в России и попала на фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше